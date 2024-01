Mulder legt de opvallende positie die Wilmots bij Schalke krijgt uit

Marc Wilmots is sinds gisteren de nieuwe sportieve baas van Schalke 04. Hij krijgt een heel bijzondere positie en taak.

Youri Mulder zit in de Raad van Commissarissen bij Schalke 04 en was een fervent voorstander voor de aanstelling van Marc Wilmots als sportief directeur.

“Hij wordt gezien als een perfecte match voor de club. Hij wil duidelijk iets veranderen. Daarvoor zal hij dicht bij de spelersgroep staan. Wilmots heeft er de ervaring in het topvoetbal voor, dus is hij het ideale profiel”, klinkt het bij Sporza.

Onze landgenoot zal een tandem vormen met André Hechelmann die meer meer de data, strategie en afhandeling van dossiers voor zijn rekening neemt als technisch directeur. De positie van Wilmots wordt hoe dan ook opvallend.

“Wilmots zal iets dichter bij de ploeg staan in de tandem. Ook het transferbeleid wordt een van zijn hoofdtaken Iedereen die Marc een beetje kent, weet dat hij geen twijfelaar is. Dat schept ook duidelijkheid voor de spelersgroep. Dat past bij de mentaliteit van de mensen in het Ruhrgebied, zij draaien ook niet rond de pot.”