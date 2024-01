OFFICIEEL: Tajon Buchanan rond toptransfer af

Het zat er aan te komen. Tajon Buchanan verlaat Club Brugge en tekende bij Inter Milan.

Het hing al even in de lucht, maar nu werd het ook officieel bevestigd. Tajon Buchanan is een speler van Inter Milan. Dat laat de Italiaanse club zelf weten.

Buchanan speelde sinds januari 2022 bij Club Brugge. Hij werd toen voor zo'n 6 miljoen euro gehaald. Nu trekt hij voor 7 miljoen euro naar Inter, maar die som kan nog tot 10 miljoen euro oplopen.

De 24-jarige winger speelde 67 wedstrijden voor blauw-zwart. Hij deed de netten vijf keer trillen en gaf 12 assists.