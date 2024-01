Liverpool duwt Arsenal met Leandro Trossard nog dieper in de problemen

Liverpool heeft zondag met 0-2 gewonnen van Arsenal. Zo ligt Leandro Trossard er in de derde ronde van de FA Cup al uit met de Gunners.

Arsenal heeft zondag Liverpool ontvangen in de derde ronde van de FA Cup. De club van Leandro Trossard kreeg een flinke opdoffer te verwerken, pas laat in de wedstrijd vielen beide doelpunten.

In de 80e minuut werkte Arsenal-verdediger Jakub Kiwior een vrije trap van Trent Alexander-Arnold in zijn eigen doel. Pas in de 88e minuut mocht Leandro Trossard invallen voor Kai Havertz.

Hij kon in de paar resterende minuten het verschil niet meer maken. Luis Diaz verdubbelde de voorsprong nog door de bal tegen de netten te knallen. 0-2 eindstand en dus een nieuwe opdoffer voor de Gunners.

Arsenal boekte de laatste tijd ook geen al te beste resultaten in de Premier League. De club behaalde slechts 4 op 15 en zakte naar de vierde plaats in het klassement.