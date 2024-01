Anton Tanghe zegt of hij de tactiek van KV Oostende aan Zulte Waregem zal prijsgeven

Anton Tanghe trok de deur achter zich dicht bij KV Oostende. Hij speelt nu voor reeksgenoot Zulte Waregem.

Door de financiële malaise bij KV Oostende kiest kapitein Anton Tanghe eieren voor zijn geld. Hij maakt de overstap naar Zulte Waregem, eveneens in de Challenger Pro League.

“Ze hebben me gemakkelijker laten gaan dan ik verwacht had. Ik was immers kapitein en had nog een contract van 2,5 jaar bij KVO”, zegt Tanghe aan Het Nieuwsblad.

In twee dagen tijd was alles in orde, al zal vooral het feit dat de kustploeg dringend centen nodig heeft daar ook toe bijgedragen hebben.

Tanghe vertrekt na 4,5 jaar in Oostende en uiteraard doet dat iets. “Clubliefde is mooi, maar soms moet je in je carrière aan jezelf durven denken. Dat hebben de ploegmaats bij KVO me ook gezegd. Indien ik nu de stap niet had gezet en KVO zakt toch, dan had ik het mezelf kwalijk genomen.”

Zondagmiddag kan Tanghe zijn debuut maken voor Essevee… tegen KV Oostende. “Dat hoort erbij. Dat is ook voetbal. Als de trainer me deze week tips vraagt over KV Oostende, zal ik ze hem natuurlijk bezorgen. Ik speel nu bij Zulte Waregem en wil graag promoveren, liefst als kampioen.”