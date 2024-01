Batshuayi krijgt er enorm ervaren en iconische ploegmaat bij

De transfer is zo goed als rond: Leonardo Bonucci gaat in Turkije een vervolg aan zijn uitgebreide carrière maken. De Italiaanse verdediger is rond met Fenerbahçe, waar hij ploegmaat wordt van Michy Batshuayi.

De onderhandelingen zitten in de afrondende fase. Bonucci ligt wel nog tot midden 2024 vast bij Union Berlin, maar heeft daar geen vaste basisplaats. Hij werd ook afgeremd door blessures en kwam daardoor nog maar tien keer in actie voor de Duitse club. Trainer Nenad Bjelica geeft in het hart van de verdediging doorgaans de voorkeur geeft aan Robin Knoche en Diogo Leite. Bonucci werd eerder genoemd als mogelijke versterking voor AS Roma, maar het bestuur oordeelde daar dat hij te duur was voor een verdediger op leeftijd. De aanhang van de Romeinen was ook niet al te happig gezien zijn lange verleden bij Juventus. Met Italië won Bonucci het EK en hij is één van de iconische verdedigers van de Serie A. Hij won in totaal 9 keer de titel en 4 keer de Coppa Italia.