Beerschot neemt afscheid van centrale verdediger

Beerschot doet het goed in de Challenger Pro League. De club staat samen met Zulte-Waregem op een gedeelde eerste plaats. Beerschot liet weten dat het afscheid heeft genomen van een overbodige pion.

Zo werd het contract van Luca Meisl ontbonden in onderling overleg. Dat laat Beerschot zelf weten via zijn officiële kanalen. De verdediger kwam dit seizoen nog maar 14 minuten in actie maar zat wel bijna altijd in de selectie.

'Luca Meisl en Beerschot gaan na anderhalf seizoen uit elkaar', klinkt het op de clubwebsite. 'De Oostenrijker tekende een contract bij de club in de zomer van 2022 en kwam in totaal 28 keer in actie voor Beerschot.'

'Dit seizoen werd duidelijk dat Meisl weinig in actie zou komen voor onze Mannekes. Daarom werd in onderling overleg met hem beslist om zijn contract stop te zetten. Beerschot wil Luca bedanken voor zijn inzet de afgelopen twee seizoenen', besluit Beerschot.