Binnenkort nieuw stadion in Brugge: 'Er loopt een onderzoek naar wat de best mogelijke plaats is'

Een nieuw stadion in de Jupiler Pro League zou er moeten komen in Sint-Pieters. Daar wil Cercle Brugge gaan bouwen.

Volgens Het Nieuwsblad wil Cercle Brugge een stadion bouwen voor zo'n 10.000 toeschouwers. De club gaat hiervoor kijken naar locaties in Sint-Pieters, een wijk in de stad Brugge.

Er wordt nog onderzocht waar precies de beste plaats zou zijn. Voorlopig wil Cercle nog geen opties uitsluiten. Een nieuwe locatie is de Sint-Pietersplas. Eerder was de site aan de Blankenbergse Steenweg al wel een optie.

"Er loopt een onderzoek naar wat de best mogelijke plaats voor een Cerclestadion kan zijn. Dat kan dus zowel ten noorden of ten zuiden op de site aan de Blankenbergse Steenweg zijn, maar dus ook aan de Sint-Pietersplas. Die oefening zal worden opgestart en tot wanneer die is afgerond en er definitieve beslissingen worden genomen, gaan wij geen andere opties of mogelijke stadionlocaties uitsluiten", reageerde de club volgens Het Nieuwsblad.