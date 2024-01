Anderlecht heeft "een danser" mee op stage: "Weer een stapje dichterbij"

Anderlecht nam zes youngsters mee op stage. Daarvan werden vooral Tristan Degreef en Robbie Ure uitgelicht. Maar in de schaduw van die twee is er eentje reuzenpassen aan het zetten bij de beloften. Luca Monticelli is een jongen die ook ambitie mag hebben.

Monticelli is nooit de naam geweest die hoog op het lijstje van grootste talenten van de Neerpede-academie stond. Hij werd op zijn 14de weggehaald bij de jeugd van Standard en die beslissing heeft hij zich nog niet beklaagd. "Ik was bij Standard wel aanvoerder, maar hier staat de opleiding toch nog hoger aangeschreven. En dat klopt", aldus de middenvelder.

Aanvaller of middenvelder?

Middenvelder ja, terwijl hij eigenlijk als aanvaller is opgeleid. Maar Marink Reedijk, de Nederlandse coach van de Futures, had al snel door dat hij beter functioneerde als hij zijn acties van wat verder kon opzetten en kon infiltreren. Zo scoorde hij in de voorbereiding van vorig seizoen ook een hattrick tegen de beloften van PSG.

Zijn polyvalentie is voorlopig wel een troef. "De coach kan me ook op de flank of in de punt uitspelen, ik ga daar niet over klagen. Scoren is voor mij natuurlijk ook nog altijd leuk, al moest ik wel even wachten op die eerste goal met de Futures dit seizoen."

Eerste hobby: dansen

Zijn vader met Italiaanse roots ziet hem al bij de Squadra, maar Monticelli houdt de voetjes op de grond. "Ik had mezelf eigenlijk nooit een toekomst als prof voorspeld", lachte hij een tijdje geleden. "Mijn eerste hobby was... dansen. Maar nu is mijn doel om de A-ploeg van Anderlecht te halen. En daar ben ik een stapje dichterbij."

Monticelli mocht eerder al spelen in de beker tegen La Louvière en werd ook beloond met een plaatsje in de stageselectie. Zo wordt ook zijn geduld beloond, want eerder zagen al AS Roma, Atalanta en Bayer Leverkusen iets in hem.

De Luikenaar wordt gezien als wissel op de toekomst, maar kan een voorbeeld nemen aan Théo Leoni. Ook een jongen met geduld en een laatbloeier. Die droom van de eerste ploeg moet hij alvast niet opbergen.