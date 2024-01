Anders Dreyer is helemaal in vorm en heeft nog grote plannen bij Anderlecht

Anders Dreyer is in vorm bij Anderlecht. Hij is niet van plan om het nu rustiger aan te doen.

Anders Dreyer kende een moeilijke seizoensstart, maar is nu helemaal in vorm. "De gelijkmaker tegen Kortrijk gaf me mijn zelfvertrouwen terug. Sindsdien heb ik veel gescoord. Ik wil blijven bijdragen aan het succes van de ploeg", verklaarde hij op de sociale netwerken van Anderlecht. De Deen is topscorer van de ploeg met 13 doelpunten op zijn naam en blaakt van het zelfvertrouwen: "Ik wil nog beter worden, meer doelpunten maken en meer assists geven. En natuurlijk een trofee winnen met Anderlecht." Anders Dreyer legt ook uit dat zijn beste herinnering de hattrick tegen Leuven blijft. Hij wordt nu geschat op zo'n 10 miljoen euro door Transfermarkt.