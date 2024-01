Thomas D'Hollander blikt terug op zijn ontslag bij Essevee: "Dat had ik toch verwacht"

Zulte Waregem staat aan de leiding in de Challenger Pro League. Al wisselde de club dit seizoen wel al van trainer.

Frederik D’Hollander bleef ondanks de degradatie naar de Challenger Pro League aan boord bij Zulte Waregem, maar eerder dit seizoen moest hij plaatsmaken voor Vincent Euvrard.

Het seizoen begon met een nederlaag in eigen huis tegen Francs Borains. “Gano was nog onbeschikbaar wegens transferperikelen, Traoré was nog maar net aangekomen, Machado was er nog niet. Dan voelde je dat die druk enorm, bijna onhoudbaar werd, op de groep, op de club”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

Daarna boekte D’Hollander zeven op negen, met zeges op Beerschot en Seraing, maar dan ging het mis tegen Dender.

“Een van de betere ploegen vind ik, maar het was minder. We stonden voor en slikten in de 93ste minuut een werelddoelpunt. Door de sterke ambities was de druk er al en dan voel je die bui wel hangen. Toch had ik het niet verwacht, misschien had ik liever wat meer krediet gekregen.”

D’Hollander bleef echter aan boord en werkt momenteel als trainer van Jong Essevee. Hij werkt ook zijn Pro License af en hoopt in juni af te studeren.