📷 Waren eerder uitgelekte shirts dan toch fout? In deze opvallende outfit lijken Rode Duivels naar EK te trekken

De Rode Duivels werken richting EK 2024 van komende zomer in Duitsland. De shirts zijn her en der al uitgelekt. Maar nu komt er plots toch een ander model naar buiten.

Enkele weken geleden stelden we de mogelijke shirts van de Rode Duivels voor het EK 2024 al voor. De Belgische voetbalbond en Adidas leken voor een donkerrode thuisoutfit te gaan, terwijl Kuifje dan weer de inspiratiebron was voor het shirts dat buitenshuis zou worden gedragen.

Tenue complète de la Belgique pour l'euro 2024. (Les visuels ne sont pas de moi mais j'ai pas la source.) @JoueursBE @BelgianPlayers @di pic.twitter.com/cpWUS15BFF — crackersbe (@Raccoon93766076) December 30, 2023

Ondertussen is er echter een nieuw ontwerp opgedoken. Het gaat wederom om een shirt dat niet voor de thuiswedstrijden bestemd is, maar als model buitenshuis. Het gaat deze keer om een lichtblauwe variant.

Photos complètes du maillot extérieur de la Belgique pour l'euro 2024 @JoueursBE @BelgianPlayers @DiablesActu

Belgium away kit euros 2024 pic.twitter.com/GvF3F4QY18 — crackersbe (@Raccoon93766076) January 7, 2024

Of is het in dit geval een derde uitrusting waarmee de Rode Duivels naar Duitsland trekken? Momenteel weten we het simpelweg niet. Er zijn immers nog opties: ook de doelmannen hebben telkens een nieuwe uitrusting. Zou dit het dan zijn?