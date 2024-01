Batshuayi ziet kansen op EK steeds meer slinken en helpt ook niet echt met stugge eisen

Met weinig speeltijd bij Fenerbahçe heeft de Rode Duivel interesse vanuit alle hoeken van Europa ontvangen. Echter, zijn salaris weerhoudt veel potentiële kandidaten.

Op een zijspoor in Turkije heeft Michy Batshuayi praktisch alleen gespeeld in de wedstrijden van de Conference League voor Fenerbahçe, dat de gewoonte heeft om zijn "B"-team op te stellen in de beginfases van de Europese competities.

Zes maanden voor het Europees kampioenschap zou de Rode Duivel er dus goed aan doen om elders zijn kans te wagen, om een belangrijke basisplaats te verzekeren voor dit grote toernooi. Het kan ook zijn laatste kans zijn, aangezien hij eerder voor clubs als Standard, Valencia en Marseille heeft gespeeld.

De interesse ontbreekt niet. Een terugkeer naar België werd overwogen, terwijl Sacha Tavolieri onthult dat de spits deze zomer had kunnen overstappen naar de Rangers. Het probleem is echter zijn salaris. Batshuayi zou bijna 3,5 miljoen euro per jaar verdienen, en hij lijkt niet bereid veel toe te geven om potentiële gegadigden tegemoet te komen.

De mogelijkheid om zich aan te sluiten bij Philippe Clément en Nicolas Raskin bestaat nog steeds, maar Batshuayi zal financiële concessies moeten doen. Anders zou het idee van een transfer kunnen vervliegen... en daarmee ook de kans op het EK 2024.