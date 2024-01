Is dit hét achterpoortje waar alles en iedereen bij Antwerp naar zoekt? Overmars kan (in praktijk) gewoon blijven werken

Antwerp FC zit met de handen in het haar. FIFA heeft de schorsing van Marc Overmars overgenomen. Zit de landskampioen middenin de wintermercato zonder sportief directeur? Of zal het allemaal zo'n vaart niet lopen?

Antwerp FC en Marc Overmars - bij monde van zijn advocaat - reageerden dan wel op de uitspraak van FIFA, maar eigenlijk was dat statement niet meer dan een bevestiging van de ontvangst van het nieuws. We moeten er geen tekening bij maken: momenteel zoekt iedereen op de Bosuil naar een achterpoortje.

De kaarten liggen er momenteel héél duidelijk bij. Overmars kreeg al een werkverbod in Nederland en dat is nu door de wereldvoetbalbond doorgetrokken. Met andere woorden: officieel heeft The Great Old geen sportief directeur meer. Maar eigenlijk hoeft het zo'n vaart niet te lopen.

Achterpoortje

Ook Vincent Kompany was destijds coach van RSC Anderlecht, terwijl hij de diploma's niet kon voorleggen. Het was Simon Davies die voor de buitenwereld T1 was. Ook bij Antwerp zal dit scenario overwogen worden. Overmars mag dan wel niet werken, maar wie gaat zijn telefoonverkeer controleren? En de komende maanden kan Sven Jaecques voor de buitenwereld opnieuw de honneurs waarnemen...