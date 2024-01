Kevin De Bruyne blijft indruk maken: "Niemand kan wat hij kan"

Kevin De Bruyne maakte onlangs zijn comeback na een lange blessure bij Manchester City. Hij viel in tijdens het FA Cup-duel tegen Huddersfield en kon meteen uitpakken met een assist.

Meteen werd duidelijk dat KDB nog steeds op topniveau zit. En maar gelukkig, voor de Rode Duivels en voor Manchester City. Dat beseffen ook zijn ploegmaats.

"Iedereen was enorm blij dat hij terug was. Hij is een van de beste spelers ter wereld, niemand kan doen wat hij doet", vertelde Phil Foden volgens de clubwebsite van de Citizens.

"Je kon het stadion horen brullen toen hij opkwam, dat laat zien hoe groot en belangrijk hij voor ons is. Hem terug op het veld hebben, geeft ons ook een boost. Ik ben blij dat hij terug is en hopelijk blijft hij blessurevrij, want we hebben hem nodig", besluit Foden.