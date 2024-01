Professor Arbeidsrecht zet groot vraagteken bij schorsing Overmars: "Hier gaat discussie van komen"

De schorsing van Marc Overmars werd gisteren door de FIFA wereldwijd gemaakt. Maar kan dat zomaar, want het is iemand het recht op arbeid ontzeggen? Professor arbeidsrecht Frank Hendrickx van de KULeuven heeft er toch wat vragen bij.

Het is immers niet duidelijk hoe het allemaal zal verlopen. “Het recht op arbeid is grondwettelijk beschermd en kan je niet zomaar opzijzetten”, zegt Hendrickx in Het Nieuwsblad. “Maar in bepaalde beroepsgroepen worden dergelijke tuchtsancties wel geaccepteerd."

"De grote vraag hier zal zijn of de rechten van Overmars gerespecteerd zijn. Waren ze zich er in Nederland bij de uitspraak van bewust dat de FIFA hun schorsing wereldwijd zou overnemen en dat Overmars zo zijn job bij Antwerp niet langer zou kunnen uitoefenen? En is dat dus voorwerp van een tegensprekelijk debat geweest? Dat is een belangrijke vraag."

Hendrickx denkt dat er een nieuwe procedure zal moeten komen waarin Overmars gehoord wordt. “Zo evident is het niet zo’n sanctie zomaar over de hele wereld toe te passen. Hier gaat nog discussie van komen.”