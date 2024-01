Oud-toptrainer komt naar buiten met slecht nieuws: "Nog slechts een jaar te leven"

Er waren al een tijdje speculaties over zijn gezondheid. Nu heeft ex-toptrainer Sven-Göran Eriksson het nieuws zelf ook wereldkundig gemaakt.

Vijf jaar was hij bondscoach van Engeland en hij werkte onder andere ook bij Man City, Lazio en Roma. Op de Zweedse radio deed hij het verhaal van zijn terminale kanker.

“Het gaat niet goed met mij. Iedereen vermoedde dat ik kanker had en dat klopt. Ik heb hoogstens nog een jaar te leven”, klonk het bij de 75-jarige Eriksson.

“Iedereen begreep dat ik ziek was en dat het niet goed was. Het vermoeden was dat het kanker is en dat is ook zo. Ik moet vechten zolang ik kan. Op zijn best heb ik nog een jaar. Misschien iets minder, misschien iets meer.”

Het werd een harde uitzending, niet in het minst voor Eriksson zelf. “Het is beter om er niet over na te denken. Hoe lang ik de ziekte al had, weten ze niet precies: misschien een maand, misschien een jaar.”

“Je kunt je brein om de tuin leiden door het positieve te zien in de dingen, door je niet in tegenslagen te wentelen. Dit is natuurlijk de grootst mogelijke tegenslag, maar zelfs dan kun je er iets goeds van maken”, eindigde hij toch met een positieve noot.