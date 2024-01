OFFICIEEL: Lommel SK stelt eerste versterking voor

Lommel SK heeft zijn eerste versterking van deze wintermercato beet. De Limburgse club haalt een verdediger uit de Franse tweede klasse.

Zo komt Henry Oware over van het Franse ESTAC Troyes. Dat meldt de club zelf via zijn officiële kanalen. Oware is een 19-jarige verdediger die als centrale verdediger speelt maar ook als linksachter uit de voeten kan.

Hij tekende een contract voor 2,5 jaar bij Lommel SK. De Ghanees is als linksvoetige speler zeer welkom bij de club. Hij reageerde al kort op de clubwebsite.

"Ik ben zeer blij om voor Lommel SK te tekenen en deel uit te maken van deze familie. Ik weet dat deze club een duidelijke ambitie heeft en ik zal hard werken om de volledige club te helpen de ambities waar te maken. Ik kijk er enorm naar uit om de supporters te ontmoeten in het Soevereinstadion", aldus Oware.