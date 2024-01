Ook wel positieve signalen bij Antwerp: anders had de licentiecommissie wel actie ondernomen

Hoe groot zijn de problemen van Antwerp? Niet te onderschatten, maar daar moet ook wel een kanttekening bij gemaakt worden. The Great Old heeft het financieel moeilijk, maar niet in die mate dat het momenteel in de problemen komt bij de licentiecommissie.

Dat is duidelijk gebleken uit de tussentijdse controle van vorige maand. KV Oostende kreeg toen puntenaftrek en Standard kreeg zelfs (even) een transferverbod. Antwerp passeerde wel en dat bewijst toch dat er de nodige garanties op tafel zijn gekomen dat alle lonen en leveranciers betaald zullen worden. De licentiecommissie spitte immers ook hun financiële toestand uit. Mogelijk staat Paul Gheysens dus weer garant voor een kapitaalsverhoging. Die was eerder al aangekondigd, maar is er nog niet gekomen omdat Gheysens heel wat voorzichtiger is met zijn geld gezien de vastgoedcrisis. Antwerp krijgt ook nog miljoenen van de Champions League en van de transfer van Gaston Avila naar Ajax op zijn rekening. Als er straks ook een megatransfer van Arthur Vermeeren komt, kan The Great Old weer wat geruster op beide oren slapen.