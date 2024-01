Everton-coach Sean Dyche spreekt klare taal over mogelijke transfer van Amadou Onana

Zoals elke 6 maanden het geval lijkt, wordt er gesproken over een vertrek van Amadou Onana bij Everton. Coach Sean Dyche wilt hem in ieder geval graag houden.

Zal Amadou Onana nu wel vertrekken? De Rode Duivel is erg gewild en de geruchten over zijn vertrek duiken bij elk mercato weer op. Deze winter wordt Onana nauwlettend in de gaten gehouden door onder andere Arsenal en Manchester United. Maar Everton wil niet buigen en Sean Dyche heeft dat nog eens duidelijk gemaakt tijdens een persconferentie.

Hoewel de Toffees naar verluidt een flink prijskaartje op Amadou Onana hebben geplakt, herhaalde Dyche dat de uiteindelijke beslissing bij de club ligt. "We hebben iedereen nodig. Dit seizoen zijn we op de proef gesteld en we moeten het zo goed mogelijk doen met de ploeg die we hebben. Natuurlijk, in onze positie, als er een groot bod zou komen, zouden we het misschien niet kunnen afslaan", geeft hij toe.

"Maar in tegenstelling tot Arnaud Danjuma (geleend van Villarreal), is Onana een speler van Everton. En de uiteindelijke beslissing over onze spelers ligt altijd bij ons", aldus Sean Dyche. Het valt nog te bezien of een Engelse topclub de portemonnee wijd open trekt voor de Rode Duivel.