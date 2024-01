Matz Sels spreekt zich in alle duidelijkheid over de saga rond Courtois en zijn eigen kansen: "We hebben Courtois nodig"

Matz Sels is één van de anciens van de Rode Duivels. Hij wordt al opgeroepen sinds Marc Wilmots bondscoach was, maar speelde weinig. Na het vertrek van Thibaut Courtois kreeg hij eindelijk eens zijn kans. Maar wat betekent dat voor het EK?

Sels kijkt vanop een afstand naar de hele saga. “Goh ja, om eerlijk te zijn wist ik niet dat het bij Thibaut zo diep zat. Ik heb alles ook maar via de pers vernomen. Het is niet zo dat die bekommernissen onder de doelmannen gedeeld worden op training", vertelt hij in GvA.

Sels hoort Courtois wel nog. "Niet wekelijks,, maar ik heb Thibaut na zijn kruisbandblessure wel iets gestuurd, ja. De keepers van de nationale ploeg schieten goed met elkaar op, ook omdat de hiërarchie altijd heel duidelijk is geweest. Ik ga altijd met plezier naar de Rode Duivels. De sfeer in de groep is top.”

Ik denk niet dat de trainer nog veel gaat veranderen

Over die hiërarchie... Sels lijkt nu tweede doelman te worden. “In de laatste interland, tegen Azerbeidzjan, speelde Koen Casteels. De hiërarchie blijft dus min of meer bepaald, wat ergens jammer is, want ik denk niet dat de trainer nog veel zal veranderen. Zijn keuze moet ik accepteren. Ik kan niet anders dan blijven tonen dat ik het ook verdien om te spelen.”

Maar ziet hij Courtois nog terugkeren? “De enige twee die dat weten, zijn de coach en Thibaut. Het is jammer dat de situatie momenteel niet kan worden uitgeklaard. Ik hoop dat ze toch eens aan dezelfde tafel gaan zitten en het verleden kunnen loslaten. Er komen na Euro 2024 nóg grote toernooien aan. Dan heb je Thibaut nodig. Voor ons Belgen blijft hij de beste doelman ter wereld.”