Thorgan Hazard verklapt wat hem ontbreekt in zijn carrière en wie ervoor in de weg staat

Thorgan Hazard is terug klaar voor de dienst. De aanvaller was wekenlang out met pijn aan de knie, maar nu kan hij weer vrij op een bal trappen. Het zal nodig zijn om in de maand januari Union pijn te doen.

Hazard is met een duidelijk doel naar Anderlecht gekomen. De erelijst van de Rode Duivel is immers vrij leeg. Een Gouden Schoen en een beker met Dortmund. "Het zijn herinneringen die ik graag koester. Onlangs heb ik veel plezier gehad bij het geven van de aftrap in Waregem. Maar voordat ik praat over een mogelijke tweede Gouden Schoen, wil ik eerst een collectieve trofee winnen", klinkt het in Le Soir.

Anderlecht is nog op twee fronten in de running, maar moet daarvoor wel voorbij Union. "We zullen zien. We hebben veel kwaliteiten en staan hoog in de ranglijst, maar we hebben nog niets gewonnen."

"Die twee matchen tegen Union zullen in ieder geval zeer belangrijk zijn. Maar het is niet gemakkelijk om Union dit seizoen punten afhandig te maken. Volgende woensdag zullen ze Moris (geschorst), Lazare, Machida en Amoura missen in de beker vanwege de Afrika Cup, maar we zullen ook verzwakt zijn door de afwezigheid van Delaney en Vertonghen."