Alderweireld en Vermeeren, maar Van Der Elst zet nog een opvallende naam in top drie van Gouden Schoen

De koorts voor de Gouden Schoen stijgt dag per dag. Al lijkt iedereen het wel eens dat Toby Alderweireld die zal winnen.

Het is bijna tijd voor het Gala van de Gouden Schoen. Er moet al heel veel gebeuren om Toby Alderweireld echter niet met de trofee naar huis te laten gaan.

Maar wie komt er in de top drie, na Alderweireld? “Vermeeren. Die heb ik na Alderweireld het meeste punten gegeven in de eerste helft van het jaar”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

“We zitten al een gans jaar te zeggen hoe goed hij is, praten hem al bij Barcelona en met zijn goal tegen Club Brugge had hij toch ook een belangrijke rol in de titel van Antwerp.

De analist verrast met een opvallende naam in de top drie, na Alderweireld en Vermeeren. “Muñoz van Genk. Serieus, hoeveel goals en assists had die niet vorig seizoen als rechtsachter (acht goals en zeven assists, red.) ? En nu heeft hij ook weer straffe statistieken.”

Teuma en Boniface, Puertas en Amoura, Vanaken en Skov Olsen, of Cuypers en Orban zijn ook namen die je daar kan zetten. “Maar Muñoz is als een van de weinigen echt een heel kalenderjaar lang goed geweest in onze competitie.”