Met dit berichtje verraste Alderweireld zijn vrouw toen Antwerp kampioen werd

Royal Antwerp FC pakte vorig jaar de titel. Toby Alderweireld zorgde met een heerlijke goal voor de ongelofelijke apotheose.

Het doelpunt van Toby Alderweireld dat Royal Antwerp FC de historische landstitel bezorgde ging de wereld rond.

Shani Van Mieghem, mevrouw Toby Alderweireld, volgde de wedstrijd op de Bosuil. Ze moest nog even wachten om Alderweireld in levende lijve te feliciteren met de titel.

“Pas na enkele uren arriveerde de spelersbus op de Bosuil”, vertelt ze aan Het Laatste Nieuws. Maar ondertussen hadden ze elkaar wel al gehoord uiteraard.

“Ik had Toby wel al een berichtje gestuurd. Hij antwoordde: 'Zonder jou was dit nooit gelukt. We hebben dit samen gedaan.' Typisch Toby. Hij apprecieert wat ik allemaal voor hem doe, én voor ons dochtertje Ayla (5) en zoontje Jace — hij wordt volgende maand 4 jaar.”

De kinderen hebben de band tussen de twee enorm versterkt. “Wij kunnen nog steeds úrenlang praten. We kennen elkaar door en door. We hebben ook veel gemeenschappelijke interesses.”