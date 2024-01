'Racing Genk dreigt naast Paintsil ook andere sterkhouder te verliezen'

Afgelopen zomer wist KRC Genk zijn team goed bij elkaar te houden. Dat zou deze winter wel eens niet het geval kunnen zijn.

Bij KRC Genk hopen ze de ploeg tot het einde van het seizoen samen te houden, om opnieuw een gooi te doen naar de titel in de Jupiler Pro League.

Al wordt dat niet gemakkelijk, want enkele sterkhouders worden gelinkt aan een vertrek tijdens de lopende wintermercato.

Zo is er Joseph Paintsil die richting LA Galaxy kan. Hij voelt zich goed in zijn vel bij de Limburgers en twijfelt. Als ze hem aan 8 miljoen euro willen wegkapen, dan moet het maandag gebeuren.

Vanuit Engeland is dan weer te horen dat Daniel Munoz in de belangstelling staat van Crystal Palace, zo schrijft The Sun. Ook Villarreal zou een optie zijn. Een officieel bod van één van beide ploegen is er nog niet.

Munoz ligt tot de zomer van 2025 onder contract in de Cegeka Arena. Volgens Transfermarkt is zijn marktwaarde op dit moment 10 miljoen euro.