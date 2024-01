Union-sterkhouder heeft vertrouwen in zijn onervaren vervanger voor match tegen Anderlecht

Anthony Moris, de sterkhouder in doel van Union, is voor de bekerconfrontatie van woensdag geschorst tegen Anderlecht. Zijn vervanger is de 22-jarige Joachim Imbrechts, die nog maar weinig ervaring heeft, maar waar Moris alle vertrouwen in heeft.

Imbrechts heeft drie wedstrijden op het hoogste niveau achter zijn gordel steken, maar nog geen enkele met de druk zoals er woensdag zal zijn. "Maar ik denk niet dat het te zwaar voor hem is," verzekert Moris bij Sudpresse. "We spelen thuis." "Ik veronderstel dat ons publiek aanwezig zal zijn en hem zal aanmoedigen. Ik heb hem verteld om niet te veel druk op zichzelf te leggen, om de wedstrijd niet al in zijn hoofd te spelen. Want het is slechts één ontmoeting. En die begint woensdagavond." Moris heeft er alles aan gedaan om hem voor te bereiden. "Voor de grap noemde ik hem tijdens de stage 'mijn nummer 1'. In ieder geval voelt hij zich zeer op zijn gemak bij ons. Hij aarzelt nooit om hard te werken. Hij observeert zorgvuldig. Hij stelt vragen. Je ziet dat hij graag een carrière wil maken."





