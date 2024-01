KBVB maakt zich toch al zorgen voor bekermatch van woensdag, situatie nauwlettend in het oog gehouden

Woensdagavond staan er drie bekerwedstrijden op het programma met Union-Anderlecht, OH Leuven-Antwerp en KV Oostende-RWDM. Bij de KBVB zijn ze nu al nauwlettend de weersvoorspellingen in het oog aan het houden.

De meteo voor woensdag belooft immers niet al te veel goeds. "Woensdag schuift een actieve storing vanuit Frankrijk mogelijk geheel of gedeeltelijk over ons land", laat het KMI nu al weten. "Het exacte scenario is vooralsnog onzeker gezien de storing gepaard gaat met gevoelig zachtere lucht over Frankrijk."

"Terwijl de koude lucht gehandhaafd blijft over Nederland. Wellicht krijgen we te maken met sneeuw bij temperaturen rond (of iets onder) het vriespunt. De meeste sneeuw zou in het zuiden en/of het centrum van het land vallen."

De huidige modellen voorspellen toch wel een tiental centimeter sneeuw. Niet meteen ideaal weer om duizenden supporters veilig door te sturen. En zullen de grasmatten sneeuwvrij zijn? Het is afwachten geblazen.