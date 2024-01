Thorgan Hazard kruipt niét in underdogrol voor dubbele confrontatie met Union en doet forse uitspraken

RSC Anderlecht start 2024 met een héél korte verplaatsing naar Union SG. Thorgan Hazard steekt niet onder stoelen of banken dat de titel én de Croky Cup op het paars-witte verlanglijstje staan. Maar dan moet de Belgische recordkampioen er wel meteen staan.

Woensdag is het Dudenpark het decor voor het bekerduel tussen Union SG en RSC Anderlecht. Een tiental dagen later kruisen beide Brusselse clubs de degens in de competitie. Extra pittig: sinds de terugkeer van Les Unionistes op het hoogste niveau slaagde paars-wit er nog niet in om hen te verslaan.

"We gaan er alvast alles aan doen om hen de komende wedstrijden wél over de knie te leggen", aldus Thorgan Hazard in Het Laatste Nieuws. "Het zijn niet alleen Brusselse derby's, maar ook enorm belangrijke wedstrijden die het vervolg van ons seizoen zullen bepalen."

De sterkhouder van Anderlecht steekt de ambities dan ook niet onder stoelen of banken. "De Beker van België is sowieso een doel op zich. In de competitie kunnen we het ons dan weer niet veroorloven om nog meer achterstand (Anderlecht volgt op zes punten van de buren, nvdr.) op te lopen. We willen opnieuw meestrijden voor de titel."