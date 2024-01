Transferoorlog in Italië om jonge Belg: drie topclubs strijden om zijn handtekening

Cyriel Ngonge is hot, hot, hot. De jonge Belgische aanvaller van Hellas Verona staat in de belangstelling van heel wat roemrijke clubs. Ngonge brak dit seizoen helemaal door in Italië en mag zich verwachten aan een lucratieve transfer.

Cyril Ngonge werd de afgelopen dagen gelinkt aan Aston Villa, AC Milan en Fiorentina. Maar dat is nog niet alles. De 23-jarige winger kreeg intussen echter ook telefoontjes van Napoli en nu ook Real Sociedad. Die twee clubs zullen het samen met Fiorentina onder elkaar uitvechten. In een half jaar tijd is zijn transferwaarde ook de lucht ingeschoten. Hij ging van 2 miljoen euro naar 6 miljoen op Transfermarkt. Maar daar zal Verona niet tevreden mee zijn. Cyril Ngonge scoorde al 5 doelpunten en leverde 2 assists af in 18 Serie A-wedstrijden. Hij staat nog tot 2026 onder contract bij Hellas Verona.