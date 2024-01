Voormalig wereldverdediger nuanceert uitspraken Jurion over Alderweireld en is zelfs onwrikbaar over EK-kansen



Foto: © photonews

Philippe Albert was de eerste Belg die in de Premier League naam en faam maakte. De voormalige Rode Duivel en blok graniet uit de Ardennen trok na zijn Gouden Schoen-winst naar Newcastle United. Hij weet waarom Toby Alderweireld zo geapprecieerd wordt en topfavoriet is voor deze editie. Jef Jurion liet in de krant weten dat hij Alderweireld niet ziet als een Gouden Schoen. Albert kan dat nuanceren. "Ik weet wat Jurion bedoelt. Hem gaat het om de pure artiest. Maar klasse kan ook een andere inhoud hebben", legt hij uit in HLN. "Ik waardeer het professionalisme van Toby, zijn DNA om te werken, elke training weer, elke wedstrijd weer, gedurende die hele carrière. Jonge voetballers kunnen een voorbeeld nemen aan Alderweireld. Zó ga je om met je job." Tedesco moet er alles aan doen om Alderweireld voor het EK bij de Duivels te halen Kwaliteiten die Albert kan appreciëren. "Hetzelfde kan gezegd van Jan Vertonghen. Het is geen toeval dat net dié twee jarenlang zij aan zij hebben gestaan in de nationale ploeg. Tedesco moet er alles aan doen om Alderweireld vóór het EK opnieuw bij de Rode Duivels te halen." Toby Alderweireld doet Albert denken aan zichzelf: "Ik had niet het talent van Nilis of Degryse. Ik moest werken om succes te behalen. Vraag maar aan die mannen: ik bleef na training vaak nog een uur doorgaan — oefenen op mijn rechtervoet."



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur Lees ook... Met dit berichtje verraste Alderweireld zijn vrouw toen Antwerp kampioen werd