Mark Van Bommel komt met goed nieuws voor de fans van Antwerp

Antwerp moet woensdagavond aan de bak in de Croky Cup tegen OH Leuven. Het zal geen gemakkelijke partij worden voor de Great Old, maar één sterkhouder is er alvast nog wel bij.

Croky Cup Het parcour van Antwerp naar de finale van de Croky Cup oogt gemakkelijk. Woensdagavond OH Leuven en nadien volgt KV Oostende of RWDM. In principe zijn dit allemaal ploegen waar Antwerp moet tegen kunnen winnen. Elke wedstrijd moet echter eerst gespeeld worden. Van Bommel kwam alvast met goed nieuws naar buiten tijdens de persconferentie Arthur Vermeeren Eén van de absolute smaakmakers bij Antwerp is Arthur Vermeeren. Ondanks de nodige interesse (Manchester United, Tottenham,...) is hij nog steeds bij Antwerp. Dat zorgt voor een tevreden Mark Van Bommel tijdens de persconferentie voor het treffen met OH Leuven. “Daar ben ik zéér blij mee. En ook met het feit dat hij zelf graag tot het einde van het jaar (het seizoen, red.) bij ons blijft. Er is nog steeds geen bod binnengekomen”, verklaarde hij aan Gazet Van Antwerpen.





