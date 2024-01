OFFICIEEL: Union SG haalt nieuwe ervaren doelman

Union SG heeft een nieuwe doelman beet. Heinz Lindner komt over van het Zwitserse FC Sion. Dat meldt de Brusselse club via zijn officiële kanalen.

Hij wordt gehuurd tot aan het einde van dit seizoen. De 33-jarige doelman heeft 36 interlands op zijn naam staan bij Oostenrijk.

Lindner brengt ook een verhaal met zich mee. Hij vocht van vorig jaar mei tot november tegen teelbalkanker. Hierdoor miste hij onder meer een interland tegen België. Nu gaat het terug goed met de doelman, die ook al zijn comeback heeft gemaakt op het veld.

Welcome to Union, Heinz. 🇦🇹



The Austrian goalkeeper joins Union on loan from @FCSion until the end of the season. 🟡🔵