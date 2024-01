RWDM heeft geen boodschap aan de extrasportieve beslommeringen bij KV Oostende: "Daar hebben wij niets mee te maken!"

Woensdagavond nemen RWDM en KV Oostende het tegen elkaar op. Voor KV Oostende zijn het moeilijke weken zowel sportief als financieel. RWDM concentreert zich alleen op de wedstrijd zelf.

Geschiedenis schrijven

RWDM kent een goed seizoen in de Jupiler Pro League. Ze zijn nog niet zeker van het behoud, maar ze hebben al wel een voorsprong uitgebouwd op hun concurrenten. Nu volgt het duel tegen KV Oostende.

“De belangrijkste wedstrijd is altijd de volgende, en dat is nu de verplaatsing naar Oostende. We kunnen geschiedenis schrijven door ons bekeravontuur verder te zetten”, aldus trainer Cláudio Caçapa tegenover Het Nieuwsblad.

Extrasportief

"Wij hebben die wedstrijd voorbereid met het idee om woensdagavond effectief op het veld te staan. Of Oostende er dan ook staat of niet, daar hebben wij niets mee te maken. Wij konden niets anders doen dan geconcentreerd toewerken naar dit moment”, ligt voor RWDM de focus op het sportieve.

Sterkhouders keren terug

Caçapa kan een aantal spelers recupereren die een tijd geblesseerd waren. Zo zijn Junior Marsoni Sambu Mansoni, Mickaël Biron, Alexis De Sart en Florian Le Joncour terug fit.

“Ik ben blij dat ik toch al een aantal van mijn jongens heb kunnen recupereren. De rest van de groep ook, trouwens. We spreken toch over sleutelspelers, hè. We hebben die jongens echt gemist de voorbije maanden”, aldus Caçapa.