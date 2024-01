Standard moet overschakelen naar dit B-plan nadat transfer in het water viel

Standard heeft alweer een klap ontvangen. Ze dachten rond te zijn met hun nieuwe linksachter, Jaouen Hadjam, maar die heeft zijn kar alsnog gekeerd. De Rouches moeten nu overschakelen naar hun plan B, maar ook dat wordt geen sinecure.

De 20-jarige Hadjam was maandag nog op Sclessin om zijn medische testen af te leggen. Ze hadden een akkoord met hem en zijn club Nantes over een huur met aankoopoptie. Maar er was nog meer interesse in de Algerijnese international.

Marseille moeide zich in het dossier en gisteren meldde ook het Zwitserse Young Boys Bern zich. Het is die laatste club die waarschijnlijk met hem gaat lopen.

De sportieve directie van Standard, die geen tijd wil verliezen, heeft een nieuw doelwit geïdentificeerd voor de positie van linkervleugelverdediger. Het zou gaan om Frans Kratzig, 21 jaar oud, die speelt bij Bayern München. Hij heeft dit seizoen 8 wedstrijden gespeeld met het eerste team.

Volgens La Dernière Heure zou Kratzig kunnen komen op basis van een huur met koopoptie. Zijn contract bij Bayern loopt tot 2027.