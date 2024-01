KV Oostende geeft nog wat meer duiding over dagelijks bestuur van de club

De stoelendans bij KV Oostende blijft maar duren. Gisteren en vandaag opnieuw komt de kustploeg met nieuws over de Raad van Bestuur.

Dinsdagavond kwam de kustploeg met nieuws over het bestuur van de club. “KV Oostende wil graag aankondigen dat het een lokaal comité van leidinggevenden heeft opgericht om terug meer stabiliteit en structuur te brengen in de club”, klonk het.

“Melanie Maroy is benoemd tot Chief Operating Officer, (COO) terwijl Ralph Gevaert is benoemd tot Chief Financial Officer (CFO). Samen met Sportief Directeur Nils Vanneste en Algemeen Directeur Jeugd Rik Coucke zullen zij toezien op de dagelijkse werking van de club.”

“Melanie, Ralph, Nils en Rik hebben zich gecumuleerd al 50 jaar ingezet voor de club en zullen samen met alle medewerkers alles geven om onze mooie club de stabiliteit te geven die ze verdient.”

Woensdagmorgen kwam de club nog met extra nieuws. “We willen een update geven dat Randy Frankel en Michael Kalt in december vrijwillig ontslag hebben genomen uit de Raad van Bestuur van de club. De club wil Randy en Michael bedanken voor hun diensten en aanzienlijke financiële steun in de afgelopen vier jaar.”

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit Chien Lee, Paul Conway, Grace Hung en Max Kothny, zo valt nog te rapen.