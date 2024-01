RWDM neemt het op tegen KV Oostende dat met waslijst aan problemen zit, maar: "Niets mee te maken"

RWDM reist woensdagavond naar de kust om het op te nemen tegen KV Oostende in de Croky Cup. Coach Claudio Caçapa blikt vooruit.

KV Oostende zit in vervelende financiële en sportieve situaties. Toch konden de Kustboys afgelopen weekend stunten tegen Zulte Waregem door met 3-2 te winnen.

Of er nog een bekerstunt aankomt tegen de Brusselse ploeg blijft maar de vraag. RWDM-coach Claudio Caçapa wil in ieder geval zelf geschiedenis schrijven. "De belangrijkste wedstrijd is altijd de volgende, en dat is nu de verplaatsing naar Oostende. We kunnen geschiedenis schrijven door ons bekeravontuur verder te zetten", vertelde hij volgens Het Belang van Limburg.

Van de problemen bij KVO moet Caçapa niets weten. "Wij hebben die wedstrijd voorbereid met het idee om woensdagavond effectief op het veld te staan. Of Oostende er dan ook staat of niet, daar hebben wij niets mee te maken. Wij konden niets anders doen dan geconcentreerd toewerken naar dit moment."