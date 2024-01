Skov Olsen steekt eigen ambitie niet onder stoelen of banken en geeft zijn mening over transferplannen

Andreas Skov Olsen is één van de spelers die deze zomer zo goed als zeker een transfer zal maken. Al lijkt de Deen daar zelf niet helemaal zeker van te zijn.

Andreas Skov Olsen wordt iedere transferperiode aan een transfer gelinkt. De 29-voudig Deens international wordt al een tijdje gevolgd door Tottenham Hotspur, maar ook Internazionale FC - en dan staat zijn naam op tal van lijstjes van Europese topclubs - informeerde al naar de voorwaarden voor een verhuis.

"Natuurlijk wil ik ooit voor zo'n Europese topclub voetballen", steekt Skov Olsen zijn ambitie niet onder stoelen of banken in Het Nieuwsblad. "Wie wil er niet de wereldtop halen in zijn beroep of sport? Maar tegelijkertijd wil ik ook nog prijzen winnen met Club Brugge."

Ik moet deze zomer niet vertrekken bij Club Brugge, hé

Skov Olsen wil zich dan ook niet vastpinnen op één of ander carrièreplan. "Ik kan op dit moment niet zeggen waar ik volgend seizoen zal spelen. Misschien ben ik wel nog gewoon in Brugge. Ik moet deze zomer niet vertrekken, hé."