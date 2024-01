📷 OFFICEEL: Gift Orban verlaat KAA Gent dat flink wat geld opstrijkt

Nadat de Buffalo's €17 miljoen voor Malick Fofana kregen, blijft Lyon de kas van KAA Gent aandikken met de transfer van Gift Orban. Hoewel zijn directe transfersom €13 miljoen is, kan het bedrag veel hoger oplopen door bonussen. Een goede deal voor een speler die de laatste maanden in een mindere periode zat en een jaar geleden voor drie miljoen werd gekocht.

Maar dat is nog niet alles: Gent ontvangt ook een doorverkooppercentage van 20 procent. De Buffalo's zullen zijn vorderingen op de voet volgen.

Gift Orban wordt de eerste Nigeriaan ooit die het shirt van Lyon aantrekt. Hij heeft getekend tot juni 2028.

🚨🔴🔵 Official, confirmed. Gift Orban signs as new Olympique Lyon player on permanent deal from Gent.



€13m fee, contract until June 2028 — here Orban after signing the contract with his agent Atta Aneke. pic.twitter.com/eDfEHkl83z