Nieuw trainersontslag in de Jupiler Pro League deze week een feit?

RWDM werd woensdagavond in de kwartfinale van de Croky Cup uitgeschakeld door KV Oostende. De reacties waren niet mals.

“Recht naar 1B op deze manier en met deze trainer”, dat was de algemene tendens van de reacties onder de supporters van RWDM na de match van woensdag op bezoek bij KV Oostende die met 2-0 verloren werd.

De fans vroegen zich af waarom trainer Caçapa niet zijn beste ploeg opstelde. Hij speelde met een veredelde B-ploeg, volgens de fans getuigde dat van weinig respect naar de tegenstander, maar ook naar de supporters.

Velen vragen zich af hoelang eigenaar John Textor hem nog een hand boven het hoofd zal houden en wat er eigenlijk op de winterstage wel gedaan is.

“Tegen Oostende was het niet goed, er zijn duidelijk nog werkpunten”, zei Florian Le Joncour aan Het Laatste Nieuws. “Daar werken we hard aan. Wat we dan gedaan hebben tijdens de stage? Ook hard gewerkt. Die arbeid zal zeker zijn vruchten afwerken.”

De volgende opdracht voor de Brusselaars in de competitie komt er zondag al aan en is met KAS Eupen een heel belangrijke afspraak. “Tegen Eupen hebben we geen alternatief: met minder dan de zege kunnen en mogen we niet tevreden zijn.”