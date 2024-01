Sneeuw blijft voor problemen zorgen: Eerste Pro League-wedstrijd afgelast

De sneeuwval heeft in België al voor flink wat problemen gezorgd. Eerder werd al bekendgemaakt dat er geen wedstrijden in Eerste Nationale zullen zijn dit weekend, nu werd ook een wedstrijd in de Challenger Pro League afgelast.

De hevige sneeuwval brengt heel wat problemen met zich mee. Er werden bekerwedstrijden uitgesteld deze week en ook in lagere reeksen werd al heel wat afgelast. Nu zal er ook een wedstrijd in de Challenger Pro League zeker niet doorgaan. Het gaat om het duel tussen FC Dender en RFC Seraing. Dat laat de bezoekende club weten op X (Twitter). 'De door de Pro League aangestelde scheidsrechter inspecteerde vrijdagmorgen het veld en stelde vast dat er niet gespeeld kan worden', klinkt het bij Seraing. Nu blijft het hopen dat er geen andere wedstrijden worden afgelast dit weekend. 🔴⚫️ 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐀̀ 𝐃𝐄𝐍𝐃𝐄𝐑 : 𝐑𝐄𝐌𝐈𝐒𝐄 ❌



👉 La rencontre en déplacement à Dender initialement programmée ce samedi 20 janvier n’aura pas lieu.



L’arbitre désigné par la @ProLeagueBE a inspecté le terrain dans la matinée et a déterminé son impraticabilité. #SERDEN pic.twitter.com/8iuGmJtsnT — RFC Seraing (@RfcSeraing167) January 19, 2024





