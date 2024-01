Eerste afgelastingen al een feit voor komend weekend

Het winterweer van de voorbije dagen zorgt meteen ook voor afgelastingen. Dat laat kalendermanager Nils Van Brantegem weten.

De winterse omstandigheden hebben heel wat voetbalvelden geen deugd gedaan en daarom worden er vandaag al wedstrijden afgelast.

“Gelet op de huidige toestand van de terreinen na de winterse neerslag van woensdag en de verwachte weersomstandigheden is er beslist om alle wedstrijden van Eerste Nationale (reserven + eerste ploegen) afgelast”, laat kalendermanager Nils Van Brantegem weten aan Gazet van Antwerpen.

De wedstrijden zullen gespeeld worden op woensdag 20 maart, al kunnen ploegen onderling een andere datum vastleggen. Ook de wedstrijden in de Super League bij de vrouwen zijn uitgesteld.

Ondertussen laat Voetbal Vlaanderen weten dat er een afgelasting is van alle wedstrijden voor de periode van donderdag 18 januari tot en met zondag 21 januari. De wedstrijden van 2de Afdeling worden verplaatst naar woensdag 21 februari 2024 waarbij clubs de mogelijkheid hebben om in onderling overleg een vroegere datum te bepalen.

De wedstrijden van 3de Afdeling, Vrouwen Interprovinciaal, Provinciale afdelingen en recreatief voetbal stijgen en dalen worden verplaatst naar het vrije weekend van 10 en 11 februari 2024. De jeugdwedstrijden, reservewedstrijden en recreatieve wedstrijden (niet klimmen en dalen) worden niet ambtshalve herplaatst. Clubs kunnen in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen via e-kickoff. Over de wedstrijden van het G-voetbal wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.