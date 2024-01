Ex-ploegmaat van Kevin De Bruyne doet onthullingen over Saudi-Arabië na transfer en is enorm hard

Veel spelers trokken de laatste transferperiodes naar Saudi-Arabië. Er zijn er die van mening zijn dat de competitie geweldig is, maar er zijn duidelijk ook spelers die daar anders over denken.

Eentje daarvan is Aymeric Laporte. Die maakte afgelopen zomer de overstap van Manchester City naar Al-Nassr, waar ook Cristiano Ronaldo speelt. CR7 vertelde deze week nog dat de Saudische competitie geweldig is, zijn ploegmaat gaat daar nu recht tegenin.

"Ze maken het ons hier niet gemakkelijk - veel spelers zijn teleurgesteld. We werken elke dag om de omstandigheden te verbeteren. De situatie is ook nieuw voor de Saoedi’s, met zoveel Europese spelers met een staat van dienst. Misschien moeten ze wennen aan de professionaliteit. Een deadline doet er niet toe voor hen. Ze komen de gemaakte afspraken niet na als iets ondertekend is. Ze gaan de strijd aan. Dat was ik niet gewend in Europa", citeert HLN de Fransman die een interview had met AS.

Laporte mist duidelijk het Europese voetbal wel. Hij spreekt het niet uit, maar het lijkt er toch flink op dat de verdediger weg wil bij zijn club.

"Ze doen hun best om je naar hier te halen, maar eenmaal je er bent is de dagelijkse gang van zaken toch heel anders. Ze zijn wel met ons bezig, maar niet genoeg naar mijn zin. In Europa wordt er beter voor je gezorgd. Of ik wil vertrekken? Dat wil ik nog niet gezegd hebben, maar als je na zo'n korte tijd al teleurgesteld raakt, vraag je je wel af wat je moet doen."