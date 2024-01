'Beerschot gaat shoppen in Italië en haalt ex-Genkie'

Beerschot is aanvallend naar versterking op zoek gegaan, en die heeft de club nu gevonden... in de Serie A. De koploper van de Challenger Pro League gaat shoppen bij Udinese.

Zo zal Beerschot Sekou Diawara huren tot aan het einde van dit seizoen. Dat meldt Sacha Tavolieri. De aanvaller staat onder contract bij Udinese en speelt daar vooral mee bij de beloften. Hij kwam bij de A-ploeg één keer in actie in de Italiaanse beker.

Diawara speelde nog bij KRC Genk, waar hij uitkwam voor Jong Genk. De Ratten willen de deal in de komende 48 uur afronden.

🇧🇪 Sekou Diawara set to be loaned until the end of the season at #Beerschot ! The Belgian club wants to fix the deal within the 48 next hours with #Udinese 🔲🇮🇹

