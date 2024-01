'Napoli heeft mondelinge overeenkomst met Rode Duivel'

Na de komst van Cyril Ngonge, wil Napoli de winterse transferperiode voortzetten door nog een Belg te halen. De Italiaanse kampioen heeft Orel Mangala op het oog, die Nottingham wil verlaten.

De Rode Duivel krijgt te weinig speeltijd en heeft de interesse gewekt van verschillende clubs, waaronder Stade Rennes. Napoli zou echter het meest concreet zijn en heeft naar verluidt al een mondelinge overeenkomst met de speler hebben.

Volgens Sacha Tavolieri ligt de bal nu in het kamp van Nottingham Forest, dat zijn middenvelder niet wil laten gaan. De Italiaanse club wil hem huren voor 5 miljoen euro, met een verplichte aankoopoptie van 25 miljoen euro.

Orel Mangala, die mogelijk tot juni 2028 zal tekenen, zou zijn wens om het Engelse team te verlaten al kenbaar hebben gemaakt.

🚨 EXCL. Orel Mangala reached an agreement on personal terms with #Napoli ! 🌳❌ #NFFC now making the deal VERY difficult as they didn't want to let the Belgian midfielder go...

⌛️Wait&See. #mercato #DiablesRouges https://t.co/wd1eRy5i8G pic.twitter.com/i3W7Ff9hsQ