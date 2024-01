Marc Overmars reageert nu kordaat op internationale schorsing, woordvoerder geeft meer uitleg

Marc Overmars gaat in beroep tegen zijn wereldwijde schorsing die hij kreeg opgelegd van de wereldvoetbalbond FIFA. Overmars zou één jaar lang geen voetbalactiviteiten mogen uitvoeren.

Overmars kreeg in Nederland een straf van het Institutuut Sportrechtspraak en die werd overgenomen door de FIFA. Hij kreeg die straf voor grensoverschrijdende berichten en daden toen hij nog directeur voetbalzaken was bij Ajax.

Intussen heeft zijn woordvoerder, Frank Neervoort, laten weten dat ze er niet akkoord mee gaan en dus in beroep gaan. “Er zijn een aantal redenen om tegen die straf in beroep te gaan”, aldus Neervoort bij Het Nieuwsblad.

“Maar een belangrijke reden is dat een jaar lang wereldwijd niet mogen werken buitenproportioneel is voor de overtreding, één zaak van grensoverschrijdend gedrag, waarvoor hij door het ISR is gestraft.”