Erik Van Looy velt als supporter oordeel over spandoek voor Marc Overmars

Royal Antwerp FC verraste met een spandoek als steun aan Marc Overmars. Al schoot dat bij velen wel in het verkeerde keelgat.

Een spandoek om de voor grensoverschrijdend gedrag geschorste Marc Overmars te ondersteunen. De actie kwam bij veel mensen niet echt goed over.

Ook Erik Van Looy, notoir supporter van The Great Old, heeft het moeilijk met het feit dat de club en de spelers dat gedaan hebben, zo liet hij in Extra Time weten.

“Het was heel dubbel voor mij. Zo'n spandoek is iets heel visueels en de boodschap zal zeker tot in Nederland geraken, waar de slachtoffers wonen. Dat is heel vreemd”, zegt de televisiemaker.

“Anderzijds voel je dat de man in kwestie zeer geliefd is in de club en bij de spelers, en zij het nodig vonden om op deze manier hun steun te betuigen aan iemand die nu voldoende gestraft is, denk ik.”

Er is bij Overmars nog veel gêne voor de zaak. “Als hij een hand komt geven, voel je aan alles dat hij beseft dat zodra hij zijn rug heeft gedraaid, er over zijn fouten gesproken zal worden. Ik wil daarmee niet zeggen dat wat hij gedaan heeft niet fout is. Integendeel. Daarom blijft zo'n spandoek voor mij een zeer dubbel idee.”