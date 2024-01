OFFICIEEL: Antwerp bevestigt vertrek van verdediger

Veel moet er voor Mark Van Bommel niet gebeuren op de wintermercato met Antwerp. Hij wil geen spelers zien gaan, en de huidige financiële situatie lijkt ervoor te zorgen dat inkomende transfers moeilijk worden.

Toch meldt de club nu het vertrek van Sam Vines. Hij verlaat de Great Old en trekt naar Colorado Rapids in de MLS. Dat is ook de club waar Antwerp hem enkele jaren geleden wegplukte.

Vines speelde 58 wedstrijden voor Antwerp en won er de competitie en beker. Hij trok twee keer raak en gaf ook twee assists. Dit seizoen kwam hij maar weinig aan spelen toe door blessureleed.

Sam Vines keert terug naar de VS



