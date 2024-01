Transfer Anderlecht-doelman Dupé is zo goed als rond: plannen wijzigen voor bekermatch

Maxime Dupé zal morgen dan toch niet in doel staan bij Anderlecht in de bekermatch tegen Union. De doelman van paars-wit is rond met OGC Nice. Ook op clubniveau is er een akkoord. Morgen reist hij af naar het zuiden van Frankrijk.

Brian Riemer had ons zondag nog verzekerd dat Dupé tegen Union in doel zou staan, maar de transfer is in een stroomversnelling terecht gekomen. Iets wat we eerder al aankondigden. Dupé was al een hele tijd ongelukkig bij Anderlecht aangezien hij de concurrentiestrijd met Kasper Schmeichel niet kon winnen.

Dat was al duidelijk sinds Jesper Fredberg zijn landgenoot in extremis nog binnenhaalde. Dupé zal donderdag zijn medische testen gaan afleggen bij Nice, wat betekent dat Schmeichel waarschijnlijk in doel staat tegen Union. Colin Coosemans is ook een optie, maar dat lijkt veel minder aannemelijk aangezien hij nog geen match voor de A-ploeg speelde dit seizoen.

Reservedoelman

Sowieso was Anderlecht van plan om voor volgend seizoen een jonge, beloftevolle doelman binnen te halen. Schmeichel blijft zeker tot het einde van het seizoen eerste doelman, want Anderlecht is niet van plan een vervanger voor Dupé te gaan halen.

Dupé speelde zo slechts 9 matchen voor Anderlecht. Hij was gekomen in de veronderstelling eerste doelman te worden, maar dat draaide helemaal anders uit. Bij Nice zou hij aanvankelijk ook als reservedoelman fungeren, maar hij speelt er wel in zijn thuisland en had het wel gezien bij Anderlecht.