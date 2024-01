Oplossing in de maak: Genk zoekt gulden middenweg voor ambetante situatie

Nog steeds geen spoor van Daniel Munoz vandaag op training bij Genk. De Colombiaan zal ook niet meer meetrainen zolang zijn transferwens niet ingewilligd is. Maar natuurlijk laten de Limburgers hem ook niet zomaar vertrekken.

De vlotscorende rechtsachter zit in gedachten al bij Crystal Palace. De voorbije dagen werd er onderhandeld tussen Genk en de Engelse club, maar het water tussen beide partijen was toen nog te diep. Daar zou echter snel verandering in komen.

Genk vroeg 10 miljoen, wat ook de marktwaarde is van de 27-jarige rechtsback, maar Palace wou slechts iets meer dan 6 miljoen geven. Waarschijnlijk gaan ze dus ergens in het midden uitkomen, want Genk wil het spel ook niet keihard spelen.

Ze weten uit ervaring - Onuachu zat vorige winter in dezelfde situatie - dat het geen zin heeft om een speler te houden die echt weg wil. En omdat hij de club al 3,5 jaar trouw heeft gediend, willen ze ook meewerken.