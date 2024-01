Wordt dit hem dan? Nieuwe naam van Italiaanse topclub duikt op als mogelijke nieuwe verdediger voor Anderlecht

Anderlecht moet voor volgende week vrijdag nog een verdediger vinden. Dat blijkt geen makkelijke zoektocht te zijn. Filip Helander werd eerder genoemd, maar die piste lijkt momenteel in slaapmodus te zitten. Intussen meldt Sky Italia dat Anderlecht praat over een jonge verdediger van AC Milan.

Pellegrino is een 21-jarige Argentijn en past wel in het plaatje dat Fredberg en Riemer geschilderd hebben over hun ideale aanwinst: jong en vol potentieel. Maar er is ook het kostenplaatje. Pellegrino heeft nog een contract tot 2028 bij AC Milan en zijn waarde wordt geschat op 3,5 miljoen euro.

Aangezien Fredberg eerst in de categorie onder het miljoen zocht, lijkt dit toch wel een dure oplossing. Sky Italia meldt echter dat de twee clubs met elkaar in gesprek zijn om er toch uit te komen.

In ieder geval heeft Anderlecht dringend die verdediger nodig, zeker voor in de play-offs. Want als er iets gebeurt met Debast of Vertonghen hebben ze geen valabel alternatief. Amando Lapage zat de voorbije weken wel op de bank, maar hij heeft absoluut geen ervaring op het hoogste niveau.

Pellegrino komt wel net uit een zware enkelblessure en speelde nog maar één match voor de hoofdmacht van de Milanezen. Hij werd vorige winter weggehaald bij het Argentijnse Platense.