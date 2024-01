Cercle Brugge-trainer Muslic bijzonder scherp voor Standard én Cercle na erg povere wedstrijd

Cercle Brugge en Standard hebben de punten gedeeld na een erg povere match. Cercle-coach Miron Muslic was dan ook erg teleurgesteld achteraf over wat hij op het veld zag.

Vorige week tegen Racing Genk speelde Cercle Brugge nog bijzonder sterk, maar pakte het slechts één punt. Tegen Standard was het spel heel wat minder en was een puntendeling het enige logische resultaat.

Cercle-coach Miron Muslic was duidelijk achteraf. "We zijn teleurgesteld vandaag, want het was een matige wedstrijd van beide ploegen. Een vrijdagavond verdient meer dan dit gelijkspel", was de Oostenrijker streng.

Cercle Brugge verdiende niet te winnen

Tien minuten voor tijd slikte Cercle een tegengoal op een hoekschop die het bijzonder gemakkelijk weggaf. "Het doelpunt dat wij tegen krijgen, is echt verschrikkelijk." Somers scoorde nog de gelijkmaker, maar verder kwam Cercle niet meer.

"Na de gelijkmaker hebben we er alles aan gedaan om nog te scoren, maar dat verdienden we vanavond niet. We waren slordig, maar Standard trapte ook alles lang naar Kanga. Fair play, dat mogen ze zeker doen, maar ik denk dat beide ploegen beter kunnen."